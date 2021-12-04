В нынешнем году стоимость автомобилей на вторичном рынке уже повысилась на 5-10%, говорят аналитики.

Повышение цен на подержанные авто продолжится - это связано с дефицитом микрочипов, используемых в машинах. Он спровоцировал дефицит новых автомобилей и увеличил спрос на вторичном рынке.

В Украине цены начали расти с сентября и уже повысились на 5-10%. Этот процесс продолжится в будущем, пишет UBR.ua со ссылкой на прогноз экспертов.

Директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий говорит, что б/у иномарки в Украине будут дорожать как минимум до весны с темпами прошлого года - на 5-10%.

В свою очередь основатель компании Car4you Владимир Валуйский связывает волну роста цен также с традиционной весенней активностью на авторынке.

По прогнозу руководителя проекта "Авто24" Сергея Матусяка, подержанные авто будут дорожать до тех пор, пока не будут налажены поставки новых машин.

"По моим прогнозам, на это потребуется не меньше года", - говорит он.

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Автор: Юрий Годован