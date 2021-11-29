За три месяца текущего года в страну ввезли более 470 тысяч легковых автомобилей.

По сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года импорт легковых автомобилей в Украину в этом году вырос на 40%, что является рекордным уровнем для такого периода времени.

Об этом сообщает Укравтопром.

"По сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года импорт легковушек вырос на 40 процентов и был оценен таможней почти в 3,3 млрд долларов США. Из-за активной легализации так называемых евроблях более 82% в этом объеме составили машины, бывшие в эксплуатации, импорт которых в годовом исчислении продемонстрировал 38-процентный рост", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине хотят запретить импорт товаров из БеларусиКроме того, по данным Укравтопрома, увеличился и импорт новых автомобилей в Украину.

"Импорт новых автомобилей увеличился на 49 процентов, за девять месяцев в Украину было завезено 82 тысячи новых легковых иномарок. Закупка новых авто обошлась импортерам в $1,6 млрд", - говорится в заявлении.

Впервые в поставках новых легковых автомобилей доминировал импорт из Китая. Так, по данным Укравтопрома, с начала года из КНР в Украину завезли более 18 тысяч авто.

Читайте такжеУкраинцам рассказали, чем обернется прекращение импорта электроэнергии из Беларуси"Далее идут Япония и Румыния, откуда в страну прибыло 17 338 и 8 371 новых машин соответственно. Наибольшее количество автомобилей с пробегом, растаможенных с января по сентябрь, прибыли в Украину из Германии – 98 442 шт. На втором месте США, откуда импортировали 59 062 подержанных авто. На третьем месте Польша - 38 061 машина", - рассказали в Укравтопроме.

Напомним, Украина получит 200 миллионов евро кредита на обновление общественного транспорта. Данные средства будут направлены на приобретение новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро. Кроме того, в рамках реализации проекта предусматривается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий и другие работы в Черкассах, Белой Церкви, Каменском, Днепре, Львове, Кременчуге и Запорожье.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, если закон примут до конца 2021 года, то уже со следующего ожидается подписание первых контрактов на поставку нового экологического общественного транспорта для украинских городов.

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Автор: Екатерина Малюга