В апреле продажи коммерческих автомобилей выросли в годовом выражении в почти 2,5 раза - до 1 тыс. 266 авто.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-апреле 2021 года, по сравнению с январем-апрелем 2020 года, вырос на 55% и составил 4,1 тыс. авто.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром» на своем сайте.

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Согласно статистике «Укравтопрома», в апреле продажи коммерческих автомобилей выросли в годовом выражении почти в 2,5 раза - до 1 тыс. 266 авто.

Отмечается, что такая статистика вызвана тем, что год назад в условиях карантина сервисные центры МВД не регистрировали коммерческие авто, кроме тех, которые предназначались для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры.

Относительно марта текущего года спрос на новые коммерческие авто увеличился на 8%.

Лучший результат апреля продемонстрировала марка Renault с результатом 261 коммерческое авто. В годовом выражении количество регистраций автомобилей возросло на 88%.

Второе место в рейтинге у Fiat – 152 автомобиля. Годовой спрос на новые коммерческие автомобили этой марки вырос в 2,5 раза.

Третий показатель у белорусской марки «МАЗ» - 97 регистраций, что более чем в 5 раз больше результата годичной давности.

Четвертое место заняла марка Peugeot с 88 новыми коммерческими автомобилями. По сравнению с апрелем 2020 года регистрации новых автомобилей этой марки выросли почти в 2,5 раза.

Также в пятерку лидеров рынка вошла марка Citroen, она реализовала в апреле в Украине 86 машин, что на 59% больше, чем год назад.

Что этому предшествовало

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократился на 6% и составил более 11,5 тыс. авто.

«Укравтопром»

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: Павел Степанец