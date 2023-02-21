Символическая отметка уже установлена на первой платформе главного столичного вокзала.

"Укрзализныця" в рамках старта масштабной программы по дерусификации и украинизации объектов железнодорожного транспорта будет рассчитывать нулевой километр от главного столичного вокзала - станции "Киев-Пассажирский".

Как сообщает пресс-служба перевозчика, об этом заявил председатель правления акционерного общества Александр Камышин во время презентации программы.

"Начинаем с нуля. Ранее мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было указано 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет мы имели расчет нулевого километра от России. Прекращаем это. Отныне нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале", - отметил он.

Видео дня

Председатель правления УЗ также представил уже установленную символическую нулевую отметку на первой платформе станции "Киев-Пассажирский" и сообщил, что в течение ближайших трех лет все километровые знаки на железной дороге будут заменены на современные светоотражающие.

По его словам, это не только символично, но и решает вопрос безопасности и эффективности движения, так как большая часть этих знаков не менялась с середины прошлого века.

Дерусиификация железной дороги

21 февраля 2023 года стало известно о том, что региональные филиалы "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" изменят названия в рамках программы украинизации объектов железнодорожного транспорта. Процесс переименования региональных филиалов будет завершен в 2023 году.

Война в Украине и "Укрзализныця"

В 2022 году "Укрзализныця" перевезла около 1,4 миллиона пассажиров в страны ЕС. Это является рекордным показателем за последние 10 лет.

6 января 2023 года "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые были установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

13 января "Укрзализныця" открыла программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья", в рамках которой каждый километр путешествия превратится в бонусы.

17 января стало известно, что в течение года все поезда Интерсити+ перейдут на интернет от Starlink. Команда Министерства цифровой трансформации уже передала "Укрзализныце" 450 терминалов Starlink.

26 января стало известно, что "Укрзализныця" из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок в 2023 году ожидает убытков в размере 20,2 млрд грн, но цены на проезд не будет повышать.

3 февраля "Укрзализныця" назначила ряд пригородных пассажирских поездов между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областей.

13 февраля 2023 года "Укрзализныця" заявила о том, что расширяет сотрудничество с железной дорогой Молдовы.

Вас также могут заинтересовать новости: