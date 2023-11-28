Это первый раз, когда коммерческая авиакомпания совершила полет на экологически безопасном топливе.

Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном авиакомпания Virgin Atlantic совершила первый трансатлантический полет на экологически чистом топливе из лондонского аэропорта "Хитроу" в Нью-Йорк.

Как сообщает Financial Times, самолет работает на смеси отработанного кулинарного масла, животных жиров и другого нетрадиционного топлива. Этот полет авиационная промышленность назвала вехой в стремлении к декарбонизации.

Отмечается, что это путешествие – это первый случай, когда коммерческая авиакомпания совершила дальний полет, который полностью работает на так называемом экологически безопасном авиационном топливе (SAF), которое выбрасывает меньше углерода в течение своего жизненного цикла, чем традиционное авиационное топливо.

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Хотя выхлопная труба самолета по-прежнему выделяет такое же количество углекислого газа, что и обычное реактивное топливо, ожидается, что чистые выбросы от полета на отходах будут примерно на 70 процентов ниже, чем при обычном путешествии по Северной Атлантике с использованием ископаемого топлива, добываемого из земли.

Соучредитель Virgin Atlantic Ричард Брэнсон, который был на борту самолета, отметил, что, хотя считалось невозможным, что самолет сможет летать через Атлантику на экологически чистом топливе, "сегодня мы надеемся доказать, что это не так", добавив, что предстоит еще много работы.

Поскольку до таких прорывных технологий, как водород или полеты на электричестве, еще много лет, отрасль делает ставку на использование новых видов топлива, чтобы достичь своего обязательства по нулевым выбросам к 2050 году, продолжая свое развитие в ближайшие десятилетия.

Тем не менее, экологи и некоторые ученые сомневаются, являются ли эти альтернативные виды топлива в целом экологически чистыми, утверждая, что сокращение полетов - единственный способ действительно сократить выбросы.

В целом полеты вызывают около 5 процентов мировых выбросов парниковых газов, и перед авиационной промышленностью стоит непростой путь, чтобы отказаться от ископаемого топлива.

Компания Virgin Ричарда Брэнсона

В прошлом году британская авиакомпания Virgin Atlantic отменила правила в отношении мужской и женской униформы и разрешила мужчинам-членам экипажей носить юбки и каблуки. Члены экипажей самолета таким образом смогут выразить свою гендерную идентичность.

В июне 2022 года филантроп, основатель Virgin Group и посол United24 Ричард Брэнсон побывал в Гостомеле Киевской области. Тогда он интересовался аэродромом ГП "Антонов" и возможностями его восстановления.

В апреле 2023 года Ричард Брэнсон заявил, что его компания, возможно, поможет с восстановлением украинского самолета "Мрия" в будущем, но сейчас его Virgin сосредоточена на восстановлении своего бизнеса.

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