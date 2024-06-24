Возглавила престижный рейтинг Qatar Airways – национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха.

Британская консалтинговая компания Skytrax, которая специализируется на изучении качества услуг, предоставляемых различными авиакомпаниями и аэропортами, представила новый рейтинг лучших авиакомпаний. Об этом сообщает CNN.

Победителем стала основанная в 1993 году катарская авиакомпания Qatar Airways. "Это выдающееся достижение для Qatar Airways – получить титул "Лучшая авиакомпания мира" в 2024 году, это уже восьмой раз, когда они торжествовали", – сказал генеральный директор Skytrax Эдвард Плайстед.

"Это момент гордости для Qatar Airways, и для меня честь поделиться этой наградой с моими трудолюбивыми коллегами", – заявил в свою очередь генеральный директор авиакомпании Бадр Мохаммед Аль-Меер. Видео дня

Оценка проводилась на основе опроса более 21 миллиона клиентов из 100 стран. Известно, что флот Qatar Airways насчитывает 230 самолетов. В его состав входят, в частности, огромные авиалайнеры Airbus A380 и новейшие самолеты Airbus A350 и Boeing 787.

Отметим, что на втором месте рейтинга оказалась Singapore Airlines, а на третьем – Emirates.

В общем, первая десятка рейтинга от Skytrax выглядит следующим образом:

Qatar Airways;

Singapore Airlines;

Emirates;

ANA All Nippon Airways;

Cathay Pacific;

Japan Airlines;

Turkish Airlines;

EVA Air;

Air France;

Swiss International Air Lines.

Лучшие авиакомпании - что еще интересного

Ранее портал Airline Ratings назвал лучшие бюджетные авиакомпании со всего мира, используя, в частности, отзывы пассажиров, возраст флота, рейтинг безопасности и другие показатели. В список попали, в частности, AirAsia Group, Air Baltic, Air Canada Rouge, Cebu Pacific и easyJet.

Кроме этого, специалисты Airline Ratings назвали самые безопасные авиакомпании: по итогам прошлого года титул наиболее безопасной получила новозеландская Air New Zealand.

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