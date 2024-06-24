Британская консалтинговая компания Skytrax, которая специализируется на изучении качества услуг, предоставляемых различными авиакомпаниями и аэропортами, представила новый рейтинг лучших авиакомпаний. Об этом сообщает CNN.
Победителем стала основанная в 1993 году катарская авиакомпания Qatar Airways. "Это выдающееся достижение для Qatar Airways – получить титул "Лучшая авиакомпания мира" в 2024 году, это уже восьмой раз, когда они торжествовали", – сказал генеральный директор Skytrax Эдвард Плайстед.
"Это момент гордости для Qatar Airways, и для меня честь поделиться этой наградой с моими трудолюбивыми коллегами", – заявил в свою очередь генеральный директор авиакомпании Бадр Мохаммед Аль-Меер.Видео дня
Оценка проводилась на основе опроса более 21 миллиона клиентов из 100 стран. Известно, что флот Qatar Airways насчитывает 230 самолетов. В его состав входят, в частности, огромные авиалайнеры Airbus A380 и новейшие самолеты Airbus A350 и Boeing 787.
Отметим, что на втором месте рейтинга оказалась Singapore Airlines, а на третьем – Emirates.
В общем, первая десятка рейтинга от Skytrax выглядит следующим образом:
- Qatar Airways;
- Singapore Airlines;
- Emirates;
- ANA All Nippon Airways;
- Cathay Pacific;
- Japan Airlines;
- Turkish Airlines;
- EVA Air;
- Air France;
- Swiss International Air Lines.
Лучшие авиакомпании - что еще интересного
Ранее портал Airline Ratings назвал лучшие бюджетные авиакомпании со всего мира, используя, в частности, отзывы пассажиров, возраст флота, рейтинг безопасности и другие показатели. В список попали, в частности, AirAsia Group, Air Baltic, Air Canada Rouge, Cebu Pacific и easyJet.
Кроме этого, специалисты Airline Ratings назвали самые безопасные авиакомпании: по итогам прошлого года титул наиболее безопасной получила новозеландская Air New Zealand.