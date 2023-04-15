Там отметили, что пытаются организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну.

В связи с ситуацией в Судане в настоящее время известно о срабатывании аварийного радиомаяка на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту столицы страны Хартуме.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. "Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно. 36 сотрудников, находящихся в стране, сейчас находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь", - уточнили в авиакомпании.

Там отметили, что пытаются организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. "Мы занимаемся этим вместе с посольством Украины в Египте, консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами", - уточнили в авиакомпании.

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В пресс-службе подчеркнули, что сообщат о разрешении ситуации дополнительно.

Самолеты SkyUp Airlines в Судане

Самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).

Ситуация в Судане

Сегодня утром стало известно, что в этой африканской стране начался государственный переворот. В настоящее время в столице страны раздаются взрывы, слышны звуки перестрелок. Также стало известно, что во время этих событий загорелся самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сообщение о якобы захвате в заложники украинцев в Хартуме. "Информация о захвате украинских заложников не подтверждается. Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти",- сообщили в МИД.

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