Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сообщение о якобы захвате в заложники украинцев в Хартуме (Судан).

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил корреспонденту УНИАН.

В частности, спикер прокомментировал распространение в СМИ сообщения украинской стюардессы о якобы захвате украинских заложников в столице Судана - городе Хартум.

Видео дня

"Информация о захвате украинских заложников не подтверждается. Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте. Ими занимается украинский почетный консул в Судане", - сообщил Николенко.

При этом МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле.

Ранее в связи с обострением ситуации безопасности в столице Республики Судан МИД рекомендовал гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится - избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания.

"Рекомендуем украинцам в Судане также сообщить свои данные посольству Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или на е-мейл: emb_eg@mfa.gov.ua, или почетному консульству Украины в Хартуме: +249 91 230 2520", - отмечалось в сообщении.

Сегодня в столице Судана вспыхнули бои

Сегодня, 15 апреля, в ряде СМИ появилась информация, что в Хартуме произошли столкновения между армией и силами оперативного реагирования (RSF), которые заявили, что взяли под свой контроль президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт.

По предварительной информации, бои начались около 9:30 утра по местному времени. Звуки выстрелов звучали в нескольких районах столицы, в Эркевите и в спортивном городке, а также возле аэропорта, возле Генштаба суданской армии и неподалеку от резиденции "лидера Суверенного совета" генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Вас также могут заинтересовать новости: