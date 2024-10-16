Отмечается, что россяинам стоит ожидать подорожания на запчасти.

Россияне столкнулись с новой проблемой, которая коснулась ремонта автомобилей. Поставщики не могут доставить в Россию до 30–40% запчастей для машин из-за проблем с платежами.

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в комментарии изданию "Известия" заявил, что раньше детали привозили в течении 15-30 дней, но с лета ситуация изменилась.

Теперь за этот срок доезжают только 60–70% контейнеров. Остальной груз застревает, потому что поставщики не могут получить свои деньги. По словам Уфимцева, для решения проблемы приходится исках новых посредников, что влияет на цену запчастей и сроки доставки.

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"Работает закон торговли - товар поставляется только при его оплате. А раз возникают проблемы с платежами, значит, и планировать сроки доставки невозможно", - отметил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК "МАКС" Иван Попов.

Он указал, что запчасти для машин все чаще задерживаются из Китая, Европы и США. В связи с этим Александр Шнейдерман из "Альфа-Форекс" заявил, что запчасти могут подорожать на 20–30%.

Как новые авто попадают в Россию - последние новости

Россияне все еще могут купить элитный автомобиль известных европейских марок, хотя их официальный ввоз в РФ запрещен. Одним из самых главных помощником в обходе западных ограничений является Грузия.

Внезапно Британия стала отправлять оборудование для беспилотников в Кыргызстан и экспортировать роскошные авто в Азербайджан, причем в огромных количествах. При этом сам Азербайджан резко стал экспортировать элитные авто в другие страны Кавказа и Центральной Азии, включая Грузию и Казахстан, хотя он их не производит.

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