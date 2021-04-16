Финансировать строительство будут за счет займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Под Киевом началось возведение транспортных развязок на ключевых международных трассах. Это позволит распределить потоки, повысит безопасность и разгрузит транзитные узлы. Укравтодор опубликовал видеорепортаж о том, как идут работы.

Новые развязки по президентской программой «Большая стройка» возводят в Чабанах и Вите-Почтовой на трассе M-05 Киев - Одесса, а также в Стоянке на трассе M-06 Киев - Чоп.

«Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации», - говорит глава Укравтодора Александр Кубраков.

Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения.

«К сожалению, мы так и не получили своевременного решения Киева по отводу земли под развязки в Белогородке и Чайках. В результате будет построено 3 вместо запланированных 5 развязок. Системным решением проблемы станет завершение строительства Киевской обходной дороги», - сообщил глава Укравтодора.

В Чабанах уже успели завершить подготовительные работы. Сейчас там обустраивают свайные фундаменты и сооружают опоры эстакад. В Стоянке продолжают земляные работы и устройство бетонного ограждения на эстакаде. К активной фазе реализации проекта подрядчик планирует приступить во второй половине апреля.

Финансировать строительство будут за счет займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Проект рассчитан на 2 года. Технический надзор ведет немецкая Kocks Consult GmbH.

Как сообщал ранее координатор программы «Большая стройка», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, летом начнутся работы на Дарницком мосту в столице: «Укравтодор сделает не какую-то часть, не освещение, не один съезд, а весь комплекс работ. Уже к концу года киевляне и гости столицы смогут насладиться новым мостом. И немного выдохнуть от пробок».

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Автор: Иван Бойко