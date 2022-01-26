Отдельно он также упомянул тему, которая угрожает финансовой стабильности компании – растущую убыточность пассажирских перевозок.

Конечный отчет временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния Укрзализныци должен быть доработан: в нем должны быть выписаны рекомендации по уменьшению убыточности пассажирских перевозок и фискальной нагрузки, а также исключена субъективная критика проектов, реализованных компанией.

Об этом написал народный депутат, член Транспортного комитета ВР и член ВСК по УЗ Константин Бондарев в своем блоге.

"В отчете есть позитивные вещи, это и определение коррупционных рисков, и того, что реформа по разделению "Укрзализныци" на отдельные направления (грузовой, инфраструктурный и пассажирских перевозок) буксует, но некоторые правильные утверждения подпадают под субъективную критику и отражены в отчете ВСК в искаженном виде", - отметил нардеп", - отметил нардеп.

По его словам, в отчете отсутствует вопрос налога на землю под путями УЗ. Так, сейчас УЗ платит налог на землю в размере 4 млрд грн в год, хотя ни в одной европейской стране такого налога нет.

"Из-за чрезмерной налоговой нагрузки "Укрзализныця" не имеет ресурсов для обновления основных фондов. Поэтому важно отразить это в финальном отчете и приложить усилия к освобождению от УЗ дополнительной несвойственной нагрузки", - подчеркнул Бондарев.

Отдельно он также упомянул тему, которая угрожает финансовой стабильности компании – растущую убыточность пассажирских перевозок.

"Ежегодные убытки УЗ от пассажирских перевозок составляют более 13 млрд грн. Учитывая, что УЗ выполняет большую социальную функцию, уместно, чтобы государство компенсировало льготные перевозки и не заставляло УЗ нести непомерное финансовое бремя", - подчеркнул нардеп.

Еще один важный вопрос - обеспечение стабильных доходов УЗ от оказания услуги по аренде грузовых вагонов, подчеркнул Бондарев: УЗ должна долгосрочно планировать свою работу и получать доходы от своей деятельности. Ведь заключение долгосрочных контрактов – это международная практика, которая помогает спланировать заранее свою активность и эффективно использовать собственные ресурсы.

"Долгосрочный контракт на предоставление услуги по аренде вагонов не позволил предприятию поставить под забор тысячи вагонов и остаться стабильного дохода. Ведь именно такая ситуация и произошла в 2020 году, когда произошло катастрофическое падение доходов от вагонной составляющей - 5.7 млрд грн. Одностороннее аннулирование долгосрочных договоров, которое предлагают некоторые члены ВСК, нанесет непоправимый ущерб репутации УЗ и сделает невозможным использовать для УЗ досрочные договоры в будущем в различных направлениях работы", - пояснил нардеп и резюмировал, что принятие отчета ВСК без вышеупомянутых моментов является преждевременным.