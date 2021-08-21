Об ограничениях на дорогах столичных водителей предупреждали заранее.

Бывший нардеп и основатель инвестиционного холдинга UFuture Василий Хмельницкий, который входит в список миллионеров по версии Forbes, пересел на время репетиций военного парада на общественный транспорт.

Хмельницкий сфотографировался на перроне подземки и написал в Facebook, что считает метро самым быстрым транспортом на время ограничений автомобильного движения.

Миллионер заметил, что всего лишь экономит время.

"Неважно сколько у тебя денег или какая у тебя машина. Самый быстрый транспорт сегодня – это метро. Мы экономим время, а время – это деньги", – написал Хмельницкий.

Об ограничениях на дорогах в связи с проведением репетиций военного парада в Киеве столичных водителей предупреждали заранее. Однако некоторые жители города все же с возмущением отреагировали на пробки.

Так, 20 августа водитель легковушки пытался протаранить патрульных, чтобы попасть на улицу, где проходила колонна военных. 21 августа стало известно о скандале с киевлянкой, назвавшая "бредом" парад из-за ограничений наземного транспорта.

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Автор: Яна Ставская