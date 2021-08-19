"Мрия" будет замыкать воздушную колонну с военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов.

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" – спроектированный и построенный на ГП "Антонов" – примет участие в военном параде к 30-й годовщине независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что "Мрия" пролетит над Крещатиком и будет закрывать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, Миг-29, Ил-76 и целого семейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

"Мрия" может перевозить сверхтяжелый и сверхгабаритный груз как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске.

Читайте также80% украинцев поддерживают Независимость-опрос"Мрия" создавалась для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия". Также предполагалось, что Ан-225 будут использовать и как летательный космодром многоразовой авиационно-космической транспортной системы (МАКС), в которой самолет является первой ступенью, а второй ступенью – небольшой космический "челнок" с топливным баком.

22 марта 1989 года "Мрия" с грузом 156,3 тонны поднялась в воздух и за 3 ч 45 мин полета установил 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемности. А уже 11 сентября 2001 года "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов.

Вчера, 18 августа, самолет Ан-225 принял участие в первой репетиции военного парада.

18 августа в центре Киева состоялась первая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Незалежности, в связи с чем были предусмотрены масштабные перекрытия движения.

Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано временное ограничение движения транспортных средств по ряду улиц города.

Автор: Константин Гончаров