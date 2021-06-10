Следственные действия проводятся в рамках расследования по факту завладения почти 60 млн бюджетных средств.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили детали обысков в помещениях "Укрзализныци".

Как сообщает пресс-служба ведомства, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляют обыски в помещениях клинических больниц на железнодорожном транспорте Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра филиала "Центр охраны здоровья" акционерного общества "Украинская железная дорога", а также в самом филиале.

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Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках расследования по факту завладения должностными лицами "Укрзализныци" бюджетными средствами в особо крупных размерах по Программе медицинских гарантий оказания медицинских услуг "Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в размере 59 млн 933 тыс. 926 гривен, полученных от Национальной службы здоровья Украины.

Предварительная правовая квалификация совершенных уголовных преступлений - ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с 1 апреля.

Отмечается, что обыски осуществляют в административных помещениях, поэтому на оказание медицинских услуг пациентам следственные действия никоим образом не влияют.

В НАБУ также призвали обращаться на горячую линию ведомства лиц, которые за свой счет лечились от COVID-19 в вышеупомянутых клинических больницах в период с 30 ноября 2020 по 31 марта 2021 года.

Обыски в помещениях "Укрзализныци"

10 июня 2021 года пресс-служба "УЗ" сообщила, что НАБУ проводит обыски в помещениях акционерной компании по делу о закупке филиалами "Центра охраны здоровья" услуг ПЦР-тестирования на COVID-19.

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Автор: Антонина Доломанжи