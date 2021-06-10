Должностные лица филиалов "Центр охраны здоровья" подозреваются в попытке закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в помещениях акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) по делу о закупке филиалами «Центра здравоохранения» услуг ПЦР-тестирования на COVID-19.

Как уверяют в пресс-службе УЗ, "Укрзализныця" всячески способствует следственным действиям НАБУ, в частности, по делу о работе медицинских учреждений общества.

"Следователям предоставлен доступ ко всем помещениям, предусмотренным постановлением суда, для проведения обысков в рамках досудебного расследования", - сказано в сообщении.

В частности, должностные лица филиалов "Центр здравоохранения" подозреваются в попытке в период с сентября по декабрь 2020 года закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам.

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Автор: Павел Степанец