По информации Министерства инфраструктуры, сейчас этот билет работает на маршруте 16-А.

С сегодняшнего дня, 22 апреля, в Мариуполе заработал единый электронный билет SmartTicketCity в муниципальном транспортном сервисе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Читайте такжеВ Украине презентовали единый проездной е-билет

«SmartTicketCity в Мариуполе. Это единый е-билет муниципального транспортного процессинга, благодаря которому можно будет удобно оплачивать проезд сразу на всех видах транспорта», - написал он.

По информации Министерства инфраструктуры, сейчас этот билет работает на маршруте 16-А, где будет тестироваться на протяжении 2 недель. После этого билет может быть масштабирован на весь Мариуполь.

По словам Криклия, уже сейчас SmartTicket объединяет в себе железную дорогу, авиарейсы SkyUp, автобусные перевозки Gunsel Lines и городской транспорт в Киеве.

«Чем больше городов будут подключены, тем удобнее будут путешествия по Украине», - написал министр.

Что этому предшествовало

В начале апреля Министерство инфраструктуры Украины представило электронный билет единого муниципального транспортного процессинга для городов. Следующим этапом внедрения процессинга после городов станут области.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец