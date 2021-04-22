С сегодняшнего дня, 22 апреля, в Мариуполе заработал единый электронный билет SmartTicketCity в муниципальном транспортном сервисе.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
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«SmartTicketCity в Мариуполе. Это единый е-билет муниципального транспортного процессинга, благодаря которому можно будет удобно оплачивать проезд сразу на всех видах транспорта», - написал он.
По информации Министерства инфраструктуры, сейчас этот билет работает на маршруте 16-А, где будет тестироваться на протяжении 2 недель. После этого билет может быть масштабирован на весь Мариуполь.
По словам Криклия, уже сейчас SmartTicket объединяет в себе железную дорогу, авиарейсы SkyUp, автобусные перевозки Gunsel Lines и городской транспорт в Киеве.
«Чем больше городов будут подключены, тем удобнее будут путешествия по Украине», - написал министр.
Что этому предшествовало
В начале апреля Министерство инфраструктуры Украины представило электронный билет единого муниципального транспортного процессинга для городов. Следующим этапом внедрения процессинга после городов станут области.
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