Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой – 8 гривень.

На всех автобусных маршрутах Киева уже можно рассчитаться банковской картой или гаджетом с NFC.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Киевской городской администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в сфере цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации (CDTO) Петр Оленич.

"Никакие дроны и ракеты не остановят идею, время которой пришло. Рассчитаться банковской картой или гаджетом с NFC можно уже на всех автобусных маршрутах", - отмечает он.

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Оплата проезда в Киеве:

В январе 2019 года в наземном транспорте столицы в рамках внедрения системы е-билета с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - людей, у которых есть "Карточка киевлянина".

В феврале в Киеве начал действовать единый электронный билет Kyiv Smart Card, с помощью которого проезд можно оплатить в любом виде общественного транспорта.

3 сентября сообщалось, что власти Киева поддержали петицию о введении возможности оплачивать проезд в общественном транспорте города банковскими картами. Валидаторы, которые уже установлены в транспорте, могут принимать карты.

Сейчас проезд банковской картой можно оплатить в киевском метрополитене.

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