Магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу.

В связи с сокращением комендантского часа в Киеве метро тоже меняет график своей работы. С 26 марта метрополитен будет работать на час дольше.

"Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа - то есть, будут работать на час дольше", - сообщил мэр Виталий Кличко.

Магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу. С учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

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В Киевской области комендатский час тоже сократят. Продлится он как и в столице - с 00:00 до 5:00 утра ежесуточно.

В Киеве сокращают комендатский час – подробнее

Предварительно, с 26 марта комендансткий час в Киеве будет сокращен с 00:00 до 5:00. В настоящее время режим ограничений на передвижение по городу действует с 23:00 по 06:00. Метро работает с 06:00 до 22:00, а наземный транспорт – с 06:00 до 22:00.

Стоит отметить, что киевляне еще в прошлом месяце призывали местные власти пересмотреть комендантский час в столице, так как для многих горожан было проблематично добираться домой с работ.

Правила комендантского часа – это важно знать каждому

Во время комендантского часа гражданам запрещается передвигаться по городу и находиться в других общественных местах.

В случае нарушения режима ограничений патруль имеет право задержать нарушителя, обыскать его самого и его дом.

Если нарушитель оказывает сопротивление, у патруля есть право применить физическую силу или, в крайних случаях, огнестрельное оружие.

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