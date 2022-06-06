В Киеве сократят интервал движения поездов метро в пиковые часы.

В пиковые часы интервал движения поездов в киевском метрополитене будет сокращен до 4-5 минут.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"В киевском метрополитене интервал движения сокращен до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые – до 8-10 минут. Также заработают вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что без остановки поезда курсируют мимо станций "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Независимости". Закрыт пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Независимости".

В случае воздушной тревоги движение наземными участками метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.

Напомним, в столице пока не будут повышать плату за проезд в коммунальном общественном транспорте.

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