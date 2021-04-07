Сегодня в Киеве на основных артериях города наблюдаются пробки. "Тянучки" и пробки образовались на всех мостах.

Пробки в Киеве в среду утром, 7 апреля, сковали основные магистрали города. Осложняют ситуацию множество ДТП.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ситуация на мостах

На всех транспортных мостах через Днепр есть трудности с трафиком. Пробки образовались на въездах и выездах со всех мостов.

Многокилометровая пробка образовалась на подъезде к Северному мосту со стороны Троещины.

Пробки на Правом берегу

Транспортный коллапс наблюдается на въездах в Киеве со стороны Житомирской трассы, Софиевской Борщаговки и Крюковщины.

"Красными" от пробок стали пересечение пр. Степана Бандеры и ул. Скляренко, пр. Леся Курбаса, ул. Вадима Гетьмана, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, ул. Илленко, Владимирский спуск и Крещатик.

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На пр. Победы пробка начинается задолго до подъезда к с.м. "Житомирская" и тянется до с.м. "Нивки", далее трафик немного слабеет, но пробка вновь наблюдается от с.м. "Шулявская" до самого центра.

Аналогичная ситуация на пр. Лобановского и Голосеевском проспекте.

Пробки на Левом берегу

Несколько ДТП заблокировали выезд с Троещины, из-за этого пробки есть на ул. Бальзака и пр. Маяковского. Традиционно "стоит" пр. Романа Шухевича.

Настоящий транспортный коллапс наблюдается в районе Северно-Броварского массива. Здесь ДТП заблокировали движение на бул. Перова, ул. Курнатовского, ул. Генерала Жмаченко, улицах Миропольской и Братиславской.

На Броварском проспекте пробка растянулась от с.м. "Черниговская" до моста Метро.

Пр. Бажана застыл в пробке от с.м. "Харьковская" до Южного моста.

Главные новости Украины и мира на утро 7 апреля

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Автор: Екатерина Лиманская