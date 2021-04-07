Пробки в Киеве в среду утром, 7 апреля, сковали основные магистрали города. Осложняют ситуацию множество ДТП.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Ситуация на мостах
На всех транспортных мостах через Днепр есть трудности с трафиком. Пробки образовались на въездах и выездах со всех мостов.
Многокилометровая пробка образовалась на подъезде к Северному мосту со стороны Троещины.
Пробки на Правом берегу
Транспортный коллапс наблюдается на въездах в Киеве со стороны Житомирской трассы, Софиевской Борщаговки и Крюковщины.
"Красными" от пробок стали пересечение пр. Степана Бандеры и ул. Скляренко, пр. Леся Курбаса, ул. Вадима Гетьмана, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, ул. Илленко, Владимирский спуск и Крещатик.
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На пр. Победы пробка начинается задолго до подъезда к с.м. "Житомирская" и тянется до с.м. "Нивки", далее трафик немного слабеет, но пробка вновь наблюдается от с.м. "Шулявская" до самого центра.
Аналогичная ситуация на пр. Лобановского и Голосеевском проспекте.
Пробки на Левом берегу
Несколько ДТП заблокировали выезд с Троещины, из-за этого пробки есть на ул. Бальзака и пр. Маяковского. Традиционно "стоит" пр. Романа Шухевича.
Настоящий транспортный коллапс наблюдается в районе Северно-Броварского массива. Здесь ДТП заблокировали движение на бул. Перова, ул. Курнатовского, ул. Генерала Жмаченко, улицах Миропольской и Братиславской.
На Броварском проспекте пробка растянулась от с.м. "Черниговская" до моста Метро.
Пр. Бажана застыл в пробке от с.м. "Харьковская" до Южного моста.
Главные новости Украины и мира на утро 7 апреля
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