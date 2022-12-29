Поезда будут прибывать на 21-й путь станции Киев-Пассажирский.

Из-за падения обломков ракет на ж/д пути на правом берегу Киева, электропоезда в направлении с Дарницы до Центрального вокзала будут временно отправляться в объезд.

Как сообщает Telegram-канал Kyiv City Express, поезда будут прибывать на 21-й путь станции Киев-Пассажирский. Также отмечается, что возможны задержки в движении электропоездов.

"Пассажиры, ожидающие на ст. Протасов Яр в направлении Святошино: вам нужно перейти на третью островную платформу. Пассажиры, ожидающие на Северной платформе Центрального вокзала в направлении Святошино: вам нужно на 21-й путь пригородного вокзала", — говорится в сообщении.

Видео дня

Обстрел 29 декабря:

С 6 утра российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также зафиксирована высокая активность тактической авиации оккупантов. Была информация о запуске вражеских беспилотников. В "Укрзализныце" сообщили о задержке поездов из-за обстрела.

Удары по энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

С октябряэ Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: