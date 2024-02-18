Около половины опрошенных полагают, что полагают, что ни одна из сторон не одержит победу.

Лишь 14% немцев сейчас верят в победу Украины в войне, тогда как год назад этот показатель составлял 20%.

Как пишет Bild со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA, год назад 20% немцев верили в победу Украины, 17% - России. Сейчас 26% считают, что войну выиграет Москва, лишь 14% - Киев. При этом большинство немцев (47%), как и раньше, полагают, что ни одна из сторон не одержит победу.

Также, отмечает Bild, за год изменилось в худшую сторону отношение к поддержке Украины.

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В феврале 2023 года 49% немцев считали, что действий правительства ФРГ в поддержку Украины недостаточно, и лишь 35% говорили об обратном. Сейчас 42% удовлетворены уровнем поддержки, 40% - нет.

Война в Украине - помощь от Германии

На днях Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи объемом на 1,1 млрд евро.

Этот пакет военной помощи предусматривает предоставление Украине 36 бронированных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тысяч снарядов, две системы зенитных комплексов Skynex и ракеты для системы противовоздушной обороны IRIS-T.

16 февраля, в Берлине подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия.

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