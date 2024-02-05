Сотрудники перевозчика запланировали масштабную забастовку.

Профсоюз Ver.di призвала наземный персонал крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa оставить работу на сутки и начать забастовку 7 февраля из-за проблемы оплаты труда, сообщает Euronews.

Отмечается, что профсоюз требует повышения зарплаты на 12,5%, или по крайней мере дополнительных 500 евро в месяц для почти 25 тыс. сотрудников, включая персонал регистрации, обслуживания самолетов, технического обслуживания и грузовой персонал.

Забастовка начнется в среду в четыре часа утра и затронет аэропорты во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине и Дюссельдорфе. Акция продлится 27 часов до утра четверга.

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Пассажиры с забронированными рейсами на эти даты будут проинформированы об отмене и вариантах повторного бронирования в понедельник, 5 февраля, примерно с 16:00 по электронной почте или через приложение Lufthansa.

Если рейсы отменяются в краткосрочной перспективе и не имеют альтернативного рейса, авиакомпания разрешит пассажирам бесплатно конвертировать свой билет на поезд Deutsche Bahn.

Перевозка в Германии: последние новости

В январе 2024 года профсоюз немецких машинистов (GDL) анонсировала масштабную забастовку, который должен был на шесть дней парализовать страну. Работники тогда требовали от железнодорожного концерна Deutsche Bahn улучшения условий труда.

1 февраля стало известно, что в Германии наблюдали отмену или задержки с обслуживанием более тысячи авиарейсов, затронувших около 200 тысяч пассажиров. Причиной была организованная профсоюзом однодневная предупредительная забастовка персонала, обеспечивающая безопасность в аэропортах.

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