С 24 февраля эта услуга была недоступной.

В приложения "Дия" снова можно платить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

"Вы получите push-оповещения в приложении, как только камеры зафиксируют автонарушение на дороге, и сможете оплатить штраф в несколько кликов. Благодаря оперативным сообщениям в приложении вы сможете вовремя оплатить штраф и избежать административных наказаний", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в "Дие" Также можно просмотреть историю штрафов за период, когда услуга была недоступна.

Отключение госреестров

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны, 24 февраля, службы нацбезопасности отключили все госреестры до стабилизации ситуации в Украине, чтобы гарантировать безопасность данных украинцев. Поэтому некоторые цифровые документы и ряд услуг в приложении "Дия" были недоступны.

Справка УНИАН. Портал "Дия" - это единственный сайт государственных услуг в Украине. По состоянию на конец 2021 года приложением пользовались более 12 млн украинцев, что почти в 5 раз больше, чем на конец 2020 года (2,5 млн пользователей).

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