Это связано с проведением фестиваля "Ковчег Украины: десять веков украинской музыки в одном концерте, музыкальное событие года".

Вечером 21 и 22 августа с 20:30 до 23:30 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) и Большая Житомирская (от перекрестка с улицей Владимирской до Михайловской площади).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Читайте такжеИз-за репетиции парада в Киеве изменят движение транспорта: как объехать пробки

Отмечается, что 22 августа на Михайловской площади ограничат движение транспорта в связи с проведением фестиваля "Ковчег Украины: десять веков украинской музыки в одном концерте, музыкальное событие года". Фестиваль продлится с 21:00 до 23:00.

В связи с этим 21 августа с 20:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 23:30) движение автобусов маршрута № 114 организуют по маршруту движения рабочего дня.

День Независимости и ограничение движения транспорта

В Киеве 20 августа, в пятницу, из-за подготовки к параду войск по случаю Дня Независимости Украины изменит движение общественный транспорт.

Автор: Лидия Селезнева