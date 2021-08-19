Ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта предусмотрено на период проведения репетиции парада.

В Киеве 20 августа, в пятницу, из-за подготовки к параду войск по случаю Дня Независимости Украины изменит движение общественный транспорт.

Об этом напоминает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта предусмотрено на период проведения репетиции, которая будет проходить с 15:30 до 01:15.

Возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-н, 94-Н;

трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

автобус № 5 по направлению к железнодорожному вокзалу "Центральный" от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбедской по действующему маршруту, далее-ул. Казимира Малевича-ул. Короленковская-ул. Тарасовская - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры;

автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской до ст. м. "Лыбедская";

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до ст. м."Арсенальная";

автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м."Арсенальная";

автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м."Почайна";

автобус № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м."Лыбедская";

автобус № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта";

автобус № 137-Н от ст. м. "Харьковская" до ст. м. "Дворец спорта";

троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала"Южный";

троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицькой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса до б‑ру Т. Шевченко (до ул. Леонтовича);

троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбедская";

троллейбус № 14 от Ботанического сада до ст. м."Дворец спорта";

троллейбусы №№ 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив);

троллейбус № 91-н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбедская".

Также ориентировочно с 15:00 до 01:00 на время подготовки военного парада временно приостановят движение автобусов, работающих в режиме маршрутного такси: №№ 181, 186, 187, 188, 189, 228, 231, 417, 429, 433, 437, 439, 442, 442-Д, 455, 465, 496, 499, 500, 517, 518, 558, 575, 581, 598. А также изменят движение: №№ 171, 411, 427, 450, 507, 520, 539.

Обращается внимание, что 20, 22 и 24 августа приостановят функционирование парковочные площадки в центре города.

Во время репетиций будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Парад ко Дню Независимости: как это будет

В Киеве на Крещатике пройдут три колонны:

Пешая - представители всех сил безопасности и обороны Украины, кинологические подразделения Украины.

Воздушная - Воздушные силы, Сухопутные войска, Военно-морские силы, Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, государственное предприятие "Антонов".

Механизированная - вооружение и военная техника сил безопасности и обороны Украины, а также военная техника стран-партнеров.

Обещают, что с Труханова острова дополнительно запустят артиллерийский салют, а в конце парада будет пролет боевых самолетов, спуск сигнальных ракет и дым, окрашенный в цвета государственного флага Украины.

Автор: Инна Андалицкая