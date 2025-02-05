Чуть менее чем за сутки поезд проедет пять живописных стран Европы.

Сегодня вечером, 5 февраля 2025 года, в своей первый рейс выйдет долгожданный прямой поезд между Брюсселем (Бельгия) и Венецией (Италия).

Как сообщается на сайте компании European Sleeper, которая будет выполнять рейсы между двумя популярными туристическими городами, поезд отправится сегодня со станции Bruxelles Midi/Brussel Zuid в 18:06, а прибудет завтра на вокзал Venezia Santa Lucia в 16:50.

Таким образом, поезд проведет в дороге почти 23 часа. По пути, помимо Бельгии и Италии, он также будет делать остановки в городах Нидерландов, Германии и Австрии.

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Маршрут поезда "Брюссель – Венеция"

На данный момент цены на билеты на весь маршрут стартуют от 79 евро за сидячие места, тогда как поездка в шестиместном купе с лежачими местами обойдется в сумму от 179 евро. Дороже всего стоят билеты в трехместные спальные купе с умывальником всередине, где также в стоимость входит завтрак – от 259 евро.

Пока что поезд будет курсировать в тестовом режиме: из Брюсселя уже запланированы рейсы на 5 и 14 февраля, а также на 4 и 12 марта. В обратном направлении поезда отправятся из Венеции 9 и 18 февраля, а также 8 и 16 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее опытный путешественник поделился секретами комфортных путешествий на поездах по Италии.

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