Сегодня вечером, 5 февраля 2025 года, в своей первый рейс выйдет долгожданный прямой поезд между Брюсселем (Бельгия) и Венецией (Италия).
Как сообщается на сайте компании European Sleeper, которая будет выполнять рейсы между двумя популярными туристическими городами, поезд отправится сегодня со станции Bruxelles Midi/Brussel Zuid в 18:06, а прибудет завтра на вокзал Venezia Santa Lucia в 16:50.
Таким образом, поезд проведет в дороге почти 23 часа. По пути, помимо Бельгии и Италии, он также будет делать остановки в городах Нидерландов, Германии и Австрии.
Маршрут поезда "Брюссель – Венеция"
- Брюссель (Бельгия)
- Бреда (Нидерланды)
- Эйндховен (Нидерланды)
- Кельн (Германия)
- Мюнхен (Германия)
- Инсбрук (Австрия)
- Больцано (Италия)
- Верона (Италия)
- Венеция (Италия)
На данный момент цены на билеты на весь маршрут стартуют от 79 евро за сидячие места, тогда как поездка в шестиместном купе с лежачими местами обойдется в сумму от 179 евро. Дороже всего стоят билеты в трехместные спальные купе с умывальником всередине, где также в стоимость входит завтрак – от 259 евро.
Пока что поезд будет курсировать в тестовом режиме: из Брюсселя уже запланированы рейсы на 5 и 14 февраля, а также на 4 и 12 марта. В обратном направлении поезда отправятся из Венеции 9 и 18 февраля, а также 8 и 16 марта.
Как сообщал УНИАН, ранее опытный путешественник поделился секретами комфортных путешествий на поездах по Италии.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Из Парижа в Мюнхен хотят запустить прямые поезда
- Дубай и Абу-Даби впервые соединят высокоскоростными пассажирскими поездами
- На десять лет позже плана: Таиланд объявил дату запуска высокоскоростных поездов в Китай
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.