Судно будет находиться по соседству с катером «Иволга», потерпевшим крушение пять лет назад.

Аварийный танкер «Делфи», потерпевший крушение на побережье Одессы в ноябре прошлого года, доставили в акваторию морского порта «Черноморск».

Об этом УНИАН сообщил представитель порта.

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По его данным, в настоящее время танкер уже находится в акватории порта. «Делфи» планируют разместить недалеко от другого аварийного судна – катера «Иволга», который пять лет назад потерпел крушение в Черном море с рыбаками на борту (тогда погибли 20 человек).

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил журналистам, что «Делфи» транспортирован при помощи двух плавкранов и буксиров.

По его словам, сейчас судно пытаются «вытащить на сушу».

В то же время, как сообщает Государственная экологическая инспекция Украины, общая сумма убытков вследствие загрязнения моря составляет 16,3 тысячи долларов.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

Подъем состоялся

"Подъем танкера Delfi наконец состоялся! Судно окончательно транспортировали с места аварии - из акватории пляжа «Дельфин» возле Одессы. По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами ГЭИ в Одесской области, выявлено превышение нормативных значений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов. Их показателям 10 сентября составляет 0,09 мг / дм3", - заявил Малеванный.

Убытки

"Общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ составляет 16,3 тысячи долларов (около 453 тысяч гривен). Эта сумма окончательная. Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена", - отметил Малеванный.

Он также отметил, что направлено письмо в ГП "АМПУ" с требованием немедленно информировать Госэкоинспекцию в случае обнаружения утечек с судна и загрязнения акватории, где оно будет находиться после транспортировки.

Невысокая сумма ущерба от разлива нефтепродуктов в море объясняется несовершенством украинского законодательства.

"У многих сейчас возникнет вопрос, почему сумма убытков такая невысокая? Потому что сегодня убытки за сброс всех загрязняющих веществ в водные объекты рассчитываются по одинаковой методике. Убытки за попадание нефтепродуктов и пальмового масла в водоем одинаковы. Хотя нефтепродукты несут гораздо больший вред экосистеме чем масло. Госэкоинспекция не может идти наперекор законодательно установленным методикам и высчитывать убытки по-своему. Однако мы можем инициировать изменения", - сказал Малеванный.

"Мы уже разрабатываем проекты законодательных изменений, чтобы сумма убытков за такие вопиющие нарушения, как разлив нефтепродуктов в акватории моря, составила действительно значительную сумму. Владельцы судов должны бояться сбрасывать в воду опасные вещества из-за угрозы взысканий миллиардов гривен. Только так сможем избегать таких ситуаций, как с танкером Delfi, который транспортировали только через год после аварии", - пояснил Малеванный.

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Автор: УНИАН