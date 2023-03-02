Региональный экспресс Харьков - Сумы - Конотоп будет отправляться из Харькова ежедневно в 16:03.

Компания "Укрзализныця" в четверг, 2 марта, возобновляет курсирование Слобожанского экспресса.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, поезд будет иметь 8 остановок, в том числе в Люботине, Тростянце, Белополье и Ворожбе.

"Региональный экспресс №805/806 Харьков - Сумы - Конотоп будет отправляться из Харькова ежедневно в 16:03, прибывать в Сумы в 19:02 и в Конотоп в 21:08. обратно, из Конотопа, поезд будет отправляться ежедневно в 04:44, прибывать в Сумы в 06:49 и в Харьков в 09:51", - говорится в сообщении.

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На маршруте будет курсировать комфортный дизель-поезд ДПКр-3, который уже прошел плановый ремонт и возвращается на свой маршрут.

Слобожанский экспресс

18 декабря 2021 года компания "Укрзализныця" заявила о том, что запускает новый региональный поезд Слобожанский экспресс, курсирующий по Луганской, Харьковской и Сумской областям.

Сообщалось, что первый тестовый рейс поезд совершит по маршруту Попасная – Харьков – Сумы. На постоянной основе будет курсировать в сообщении Попасная – Харьков, Харьков – Ворожба.

Планировалось, что на маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе три вагона на 170 мест. Поезд приспособлен для перевозки маломобильного населения.

В первый рейс с пассажирами поезд отправился 19 декабря 2021 года.

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