Также по маршруту начал курсировать еще один модернизированный электропоезд.

На маршруте киевской кольцевой электрички открыли остановку "Киевская Русановка" и начал курсировать еще один модернизированный электропоезд.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" продолжает развивать киевскую кольцевую электричку. С 19 апреля на маршруте начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена остановка на станции "Киевская Русановка", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина, киевская кольцевая электричка станет частью проекта Kyiv City Express.

"Менее чем за месяц она перевезла более 200 тыс. пассажиров. Сегодня мы ставим на маршрут модернизированный уже во время войны на собственном предприятии электропоезд. Таким образом, по кольцу Киева курсируют исключительно модернизированные электрички", - отметил Камышин.

Остановочную платформу на маршруте электрички "Укрзализныця" восстановила уже за время войны.

Остановка "Киевская Русановка" не функционировала с 2011 года и находилась в запущенном состоянии.

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