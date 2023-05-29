Дискуссия об отдельных женских вагонах вызвала немалую огласку в украинском сегменте Фейсбука и привлекла внимание "Укрзализныци", которая, в свою очередь, пообещала протестировать эту инициативу. Однако, стоит понимать, что на украинской железной дороге существует по меньшей мере еще одна важная проблема, о которой не говорят – ни в новом специальном вагоне, ни в остальных общих вам не продадут ни одного комплекта постельного белья, даже в случае необходимости, если вы не приобретете его на кассе заранее.

В сфере украинского железнодорожного транспорта до сих пор действуют нормы, которые как будто застряли в 2000-х. Эти устаревшие правила контрастируют с современными тенденциями и европейскими стандартами, которых мы стремимся достичь, и которых, на самом деле, должны придерживаться.

"В сфере украинского железнодорожного транспорта до сих пор действуют нормы, которые как будто застряли в 2000-х"

Недавно, путешествуя из Днепра в Киев, я забыл приобрести комплект постели на кассе. "Ну, куплю в вагоне", - подумалось. Однако проводник, ссыльный бюрократической машины, отказал мне, ссылаясь на недвусмысленное законодательство.

Невероятно, но правда - список причин, которые позволяют приобрести комплект постели уже в вагоне, является ужасно ограниченным: только семейная трагедия или критическое опоздание поезда. И это не шутка, а суровая реальность украинской железной дороги. Более того, поскольку у меня вообще не было никакого комплекта белья, а в вагоне мне его отказались продавать, то пришлось еще и отвоевывать право на подушку и матрас хотя бы без постели. Потому что, фактически, мне было предложено ехать всю ночь стоя.

"Невероятно, но правда - список причин, которые позволяют приобрести комплект постели уже в вагоне, ужасно ограничен: только семейная трагедия или критическое опоздание поезда"

Но что делать, когда жизнь, как она умеет, незапланированно вмешивается в наши планы? Что, если, скажем, вы даже купили постельное белье на кассе, но случайно пролили на него горячий кофе или воду во время движения поезда? Или, может быть, ваш маленький ребенок, находясь в необычной обстановке, неожиданно намочил постель. Или же вам с самого начала выдали комплект влажного белья или с застарелыми пятнами, который вы хотите заменить. Все это - реальные ситуации, которые могут случиться с кем-либо из нас в любой момент.

И вот вы стоите перед проводником с испорченной постелью, полные надежды на человеческое понимание и сострадание, но вместо "Давайте, я помогу, с вас такая-то сумма", в ответ слышите: "Извините, но по действующим правилам я не могу ничего сделать".

Интересно, а когда по железной дороге едут авторитетные украинские и европейские чиновники, им тоже выдают исключительно один комплект белья без права замены, и только при условии предварительного бронирования на кассе? Скорее всего, используется более гибкий подход. Так почему же нельзя стать лояльнее ко всем людям…

"Все пассажиры заслуживают комфортного путешествия, а комфорт не может быть обеспечен без удовлетворения базовых потребностей, которые включают чистое и сухое спальное место"

Все пассажиры заслуживают комфортного путешествия, а комфорт не может быть обеспечен без удовлетворения базовых потребностей, которые включают чистое и сухое спальное место. Это также важный вопрос гигиены и здоровья путешественников.

Врачи предостерегают, что долго лежать на мокром или влажном постельном белье - вредно. Это может привести к нарушениям терморегуляции. Кроме того, влажная среда может стать благоприятной для развития плесени и бактерий (передаем привет ненадлежащим просушенным комплектам из поездов), которые могут оказаться губительными для людей с низким иммунитетом.

Норму о приобретении белья исключительно на кассе "Укрзализныця" ввела еще в далеком 2007 году, чтобы проводники не продавали пассажирам уже использованные комплекты. Скажу честно, я не помню, как выглядела железнодорожная постель 16 лет назад (предполагаю, что значительно хуже), но сейчас, когда каждый комплект складывается в отдельный индивидуальный пакет, отличить чистую постель от уже использованной – несложно. А проводника, пытающегося обмануть пассажира, легко сделать известным благодаря соцсетям.

"Не просим у железнодорожников чрезмерного: достаточно иметь 5-7 резервных комплектов на вагон, которые пассажиры могли бы приобрести во время путешествия в случае непредвиденных обстоятельств"

Поэтому проблемы в том, чтобы обновить эту норму на самом деле нет. Не просим у железнодорожников чрезмерного: достаточно иметь 5-7 резервных комплектов на вагон, которые пассажиры могли бы приобрести во время путешествия в случае непредвиденных обстоятельств. Это будет маленьким шагом для железной дороги, но огромным скачком - для ее пассажиров.

Имея опыт путешествий по Европе, я вижу, как в западных странах пассажирам предоставляется возможность выбора и право на комфорт. Поэтому убежден, что и нам под силу трансформировать украинскую железную дорогу, сделав ее безопасной, клиентоориентированной и удобной. Однако для этого нам нужно не просто мечтать, но и прощаться со странными и непродуманными нормативами постсоветской эпохи.

Богдан Слуцкий