Бывший студент, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци

Управление Романюка отвечает за отношения с органами государственной власти.

Дмитрий Романюк, который бросил яйцо в 2004 году в тогда еще премьера Виктора Януковича, возглавил одно из управлений Укрзализныци.

Об этом сообщает НВ.

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Управление Романюка отвечает за отношения с органами государственной власти. У мужчины – два высших образования, он также является кандидатом экономических наук.

В ноябре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий выложил совместное фото с Дмитрием Романюком и рассказал, что тот стал заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА.

«Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем еще слышать, как об эффективном менеджере, значительно больше», – писал министр.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября 2014 года в Виктора Януковича бросили куриное яйцо во время визита Ивано-Франковской области. Янукович упал, а охрана скрутила нападавшего. Им оказался тогда еще студент Дмитрий Романюк.

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