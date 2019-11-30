Мужчина, бросивший яйцом в Януковича, стал заместителем главы Прикарпатья (фото)

24 сентября 2014 года в Виктора Януковича во время визита Ивано-Франковской области бросили куриное яйцо. Янукович упал, а охрана скрутила нападавшего. Им оказался тогда еще студент Дмитрий Романюк.

Заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА стал Дмитрий Романюк. Он в 2004 году бросил в тогда еще премьер-министра Виктора Януковича яйцо, от которого тот потерял сознание.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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«Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео когда бросили яйцо в Януковича, человек который рискнул такое сделать - это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что мы еще услышим о нем, как об эффективном менеджере, значительно больше», – подписал министр совместную фотографию.

Напомним, 24 сентября 2014 года в Виктора Януковича во время визита Ивано-Франковской области бросили куриное яйцо. Янукович упал, а охрана скрутила нападавшего. Им оказался тогда еще студент Дмитрий Романюк.