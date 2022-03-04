Посадка в эвакуационные поезда бесплатная / фото REUTERS
"Укрзализныця" назначает ряд дополнительных поездов на запад страны из Харькова, Кривого Рога, Днепра и Запорожья.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, добавлены следующие поезда:
- 12:00 - Днепр-Львов;
- 15:00 - Запорожье-Львов;
- 15:00 - Лиман-Львов;
- 16:00 - Кривой Рог-Львов;
- 18:00 - Харьков-Львов;
- 22:00 - Харьков-Львов;
- 22:00 - Запорожье-Львов;
- 22:00 - Кривой Рог-Львов;
- 23:59 - Запорожье-Ужгород.
В компании отметили, что посадка в поезда, движущиеся на запад страны, бесплатная, приоритет отдается детям, женщинам и пожилым людям.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" сделала рейсы с востока и юга в направлении запада Украины эвакуационными и закрыла продажу билетов на них.