Посадка в поезда, движущиеся на запад страны, бесплатная, приоритет отдается детям, женщинам и пожилым людям.

"Укрзализныця" назначает ряд дополнительных поездов на запад страны из Харькова, Кривого Рога, Днепра и Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, добавлены следующие поезда:

12:00 - Днепр-Львов;

15:00 - Запорожье-Львов;

15:00 - Лиман-Львов;

16:00 - Кривой Рог-Львов;

18:00 - Харьков-Львов;

22:00 - Харьков-Львов;

22:00 - Запорожье-Львов;

22:00 - Кривой Рог-Львов;

23:59 - Запорожье-Ужгород.

В компании отметили, что посадка в поезда, движущиеся на запад страны, бесплатная, приоритет отдается детям, женщинам и пожилым людям.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" сделала рейсы с востока и юга в направлении запада Украины эвакуационными и закрыла продажу билетов на них.

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