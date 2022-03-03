"Укрзализныця" делает рейсы с востока и юга в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них.
Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе компании.
Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими графиковыми поездами:
- №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск
- №3/4 Запорожье - Ужгород
- №5/6 Мариуполь - Рахов
- №7/8 Киев - Черновцы
- №15/16 Харьков - Рахов
- №17/18 Харьков - Ужгород
- №21/22 Харьков - Трускавец
- №25/26 Одесса - Рахов
- №29/30 Киев - Ужгород
- №31/32 Кривой Рог - Ужгород
- №35/36 Одесса - Перемышль
- №37/38 Одесса - Ужгород
- №41/42 Днепр - Трускавец
- №45/46 Краматорск - Ужгород
- №49/50 Киев - Трускавец
- №55/56 Киев - Рахов
- №57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп
- №77/78 Одесса - Ковель
- №81/82 Киев - Ужгород
- №85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель
- №91/92 Киев - Львов
- №95/96 Киев - Рахов
- №97/98 Киев - Ковель
- №114/113-142/141 Лиман - Львов
- №119/120 Запорожье - Львов
- №129/130 Кременчуг-Ворохта
- №149/150 Полтава - Черновцы
- №135/136 Одесса - Черновцы
- №249/250 Киев - Черновцы
- №749/750 Киев - Ивано-Франковск
- № 705 Дарница-Киев Пас - Львов
- № 715 Дарница-Киев Пас - Львов
- № 723 Харьков - Львов
- № 747 Киев - Тернополь.
Посадка на эти поезда, как и на другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.
Как сообщал УНИАН, согласно приказу Львовской областной Военной администрации от 2 марта, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли во Львовскую область в связи с эвакуацией, должны не позднее 24 часов после прибытия явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для постановки на воинский учет.