Пассажиры, которым надо выехать из горячих точек, могут бесплатно воспользоваться эвакуационными поездами.

"Укрзализныця" делает рейсы с востока и юга в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них.

Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе компании.

Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими графиковыми поездами:

№1/2 Константиновка - Ивано-Франковск

№3/4 Запорожье - Ужгород

№5/6 Мариуполь - Рахов

№7/8 Киев - Черновцы

№15/16 Харьков - Рахов

№17/18 Харьков - Ужгород

№21/22 Харьков - Трускавец

№25/26 Одесса - Рахов

№29/30 Киев - Ужгород

№31/32 Кривой Рог - Ужгород

№35/36 Одесса - Перемышль

№37/38 Одесса - Ужгород

№41/42 Днепр - Трускавец

№45/46 Краматорск - Ужгород

№49/50 Киев - Трускавец

№55/56 Киев - Рахов

№57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп

№77/78 Одесса - Ковель

№81/82 Киев - Ужгород

№85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель

№91/92 Киев - Львов

№95/96 Киев - Рахов

№97/98 Киев - Ковель

№114/113-142/141 Лиман - Львов

№119/120 Запорожье - Львов

№129/130 Кременчуг-Ворохта

№149/150 Полтава - Черновцы

№135/136 Одесса - Черновцы

№249/250 Киев - Черновцы

№749/750 Киев - Ивано-Франковск

№ 705 Дарница-Киев Пас - Львов

№ 715 Дарница-Киев Пас - Львов

№ 723 Харьков - Львов

№ 747 Киев - Тернополь.

Посадка на эти поезда, как и на другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Львовской областной Военной администрации от 2 марта, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли во Львовскую область в связи с эвакуацией, должны не позднее 24 часов после прибытия явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для постановки на воинский учет.

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