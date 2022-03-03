Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации / фото REUTERS

"Укрзализныця" делает рейсы с востока и юга в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них.

Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе компании.

Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими графиковыми поездами:

  • №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск
  • №3/4 Запорожье - Ужгород
  • №5/6 Мариуполь - Рахов
  • №7/8 Киев - Черновцы
  • №15/16 Харьков - Рахов
  • №17/18 Харьков - Ужгород
  • №21/22 Харьков - Трускавец
  • №25/26 Одесса - Рахов
  • №29/30 Киев - Ужгород
  • №31/32 Кривой Рог - Ужгород
  • №35/36 Одесса - Перемышль
  • №37/38 Одесса - Ужгород
  • №41/42 Днепр - Трускавец
  • №45/46 Краматорск - Ужгород
  • №49/50 Киев - Трускавец
  • №55/56 Киев - Рахов
  • №57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп
  • №77/78 Одесса - Ковель
  • №81/82 Киев - Ужгород
  • №85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель
  • №91/92 Киев - Львов
  • №95/96 Киев - Рахов
  • №97/98 Киев - Ковель
  • №114/113-142/141 Лиман - Львов
  • №119/120 Запорожье - Львов
  • №129/130 Кременчуг-Ворохта
  • №149/150 Полтава - Черновцы
  • №135/136 Одесса - Черновцы
  • №249/250 Киев - Черновцы
  • №749/750 Киев - Ивано-Франковск
  • № 705 Дарница-Киев Пас - Львов 
  • № 715 Дарница-Киев Пас - Львов  
  • № 723 Харьков - Львов 
  • № 747 Киев - Тернополь.

Посадка на эти поезда, как и на другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Львовской областной Военной администрации от 2 марта, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли во Львовскую область в связи с эвакуацией, должны не позднее 24 часов после прибытия явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для постановки на воинский учет.

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