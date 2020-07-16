Профильный комитет Рады проголосовал за недоверие руководству «Укрзализныци»

Основная проблема, якобы, заключается в том, что топ-менеджмент не может согласовать работу между подразделениями

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта на заседании в среду, 15 июля, проголосовал за недоверие руководству «Укрзализныци».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

Читайте такжеКабмин изменил состав правления «Укрзализныци»

По его словам, четверо членов комитета воздержались, остальные проголосовали за.

Что не так

«Ситуацию, в которой оказалась компания, дольше терпеть невозможно – «Укрзализныця» сейчас в самом критическом состоянии за все время своего существования» - отметил Скичко.

По его словам, основная проблема заключается в том, что топ-менеджмент не может согласовать работу между подразделениями.

«Фактически весь топ-менеджмент в статусе исполняющих обязанности, остался в наследство от старой команды. Весь этот коллектив и.о. руководителей работает неслаженно, без понимания стратегии развития компании, решения, которые принимаются, бессистемны и хаотичны, ведут не к выходу из кризиса, а еще глубже загоняют УЗ к банкротству», - отметил Скичко.

Что даст такое решение

По его словам, решение о недоверии руководству «Укрзализныци» направлено на привлечение внимания общественности к существующей проблеме.

«В такой ситуации комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры был обязан прибегнуть к сегодняшнему шагу и тем самым привлечь публичное внимание к опасности, которая угрожает стратегически важному для экономики и безопасности страны предприятию», - написал он.

Как развивались события

В июне 2020 года Наблюдательный совет «Укрзализныци» отстранил от выполнения полномочийи.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого.

3 июля 2020 года Кабинет министров Украины внес изменения в состав правления АО "Укрзализныця", назначив Ивана Синякова и.о. члена правления.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram