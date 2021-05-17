В частности, речь идет о поездах Сумы - Одесса и Чернигов (Нежин) - Одесса.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) на летний период открывает новое железнодорожное сообщение Чернигова и Сум с Одессой.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В частности, поезд №213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам с 16 июня.

Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.

Оба поезда будут иметь удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытия в Одессу в 11:33.

«Укрзализныця» и новые рейсы

14 мая «Укрзализныця» запустила новый ежедневный поезд №188П / №188Ш Ковель – Николаев.

Также компания с 1 июня восстанавливает курсирование поездов в Венгрию и Австрию, в частности, компания открыла продажу билетов на международный поезд Киев - Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны Киев - Вена (Австрия).

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Автор: Павел Степанец