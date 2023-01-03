Также до 8 января включительно будет курсировать прямой рейс до Славска "Лыжный экспресс".

"Укрзализныця" назначает ряд дополнительных рейсов на 6-8 января.

Перечень рейсов опубликовала пресс-служба перевозчика в Telegram.

180/179 Киев — Днепр: 6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре. Обратно в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05;

191/192 Киев-Львов: 8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове. Обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38;

176/175 Киев — Кривой Рог: 8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26;

104/103 Киев — Харьков: 8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41;

168 Львов — Одесса: 8 января в 08:50 со Львова, прибытие в 19:49. Обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.

В "Укрзализныце" также напомнили, что до 8 января включительно будет курсировать прямой рейс "Интерсити+" до Славска "Лыжный экспресс" №745.

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Билеты уже можно приобрести в приложении УЗ.

Новые рейсы "Укрзализныци": детали

С 30 декабря из Киева в Славское начал курсировать "Лыжный экспресс".

Кроме того, с 30 декабря 2022 года "Укрзализныця" возобновила работу "Буковельського экспресса" сообщением "Львов – Ясиня". А 2 января назначены два дополнительных рейса "Буковельського экспресса".

Также "Укрзализныця" на период новогодних праздников назначила дополнительные поезда до Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов и Кривого Рога.