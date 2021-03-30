Изменения в расписании коснутся поезда №4/3 Ужгород - Запорожье и поезда №732/731 Киев - Запорожье.

Акционерная компания «Укрзализныця» сообщила об изменениях в расписании поездов в связи с продолжением восстановительных работ после аварии поезда «Интерсити» Киев – Запорожье, которая произошла 29 марта в 50 км от Запорожья.

Как сообщила пресс-служба компании, изменения в расписании коснутся следующих маршрутов: поезд №4/3 Ужгород - Запорожье будет остановлен на станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в/из Запорожья; поезд №732/731 Киев - Запорожье сделает остановку на станции Днепр.

Читайте такжеВ "Укрзализныце" анонсировали несколько нововведений для пассажиров

Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут поданы на вторую платформу.

Кроме этого, поезд №88/87 Новоалексеевка - Ковель будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье - Никополь - Апостолово - Кривой Рог - Сортовое-Пятихатки.

«Пассажирам, которым необходимо добраться до станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом. Это касается и пассажиров до станции Пятихатки, которые будут доставлены автотранспортом до поезда Новоалексеевка - Ковель», - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

30 марта, «Укрзализныця» (УЗ) продолжает восстановительные работы на месте аварии поезда «Интерсити» Киев – Запорожье. Движение поездов между Запорожьем и Днепром временно перекрыто, а поезда в/из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожья будут пущены в объезд.

29 марта в 50 километрах от Запорожья сошли с рельс 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 «Интерсити» Киев - Запорожье, в вагонах поезда находились 88 пассажиров. Пострадавших в результате аварии нет.

«Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины схода с рельс нескольких вагонов.

По словам и. о. члена правления компании Александра Перцовского, согласно предварительной информации, авария поезда «Интерсити» Киев - Запорожье произошла из-за повреждения рельсов, машинисту пришлось применить экстренное торможение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец