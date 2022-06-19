Из-за изменения маршрута время прибытия указанных рейсов до конечной станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед.

Из-за схода двух грузовых вагонов на перегоне Райгород-Каменка "Укрзализныця" на время восстановительных работ изменила маршрут следования поездов №731 Днепр — Киев, №41 Днепр — Львов и №790/792 Киев — Кременчуг, Кропивницкий.

Как сообщает пресс-служба УЗ, поезда временно будут курсировать через станцию "Помошная" вместо станции "Каменка". Из-за изменения маршрута время прибытия указанных рейсов до конечной станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед.

Кроме того, по той же причине изменения коснутся и некоторых пригородных поездов: № 6505 Знаменка-Шевченко сегодня ограничено до станции Каменка. Поезд № 6508 Цветочно-Знаменка будет курсировать в сообщении Цветочно-Шевченко и Косари-Знаменка с отправкой последнего в 18:12.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Укрзализныця" назначает новые поезда на Черниговщину. Поезда начали курсировать уже с 13 июня.

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