При этом отменен один поезд из Харькова из-за насыщенности рейсов.

"Укрзализныця" добавляет эвакуационные рейсы из городов, где сейчас наблюдается наибольший спрос пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Это, в частности, такие рейсы, как "Интерсити+" из Дарницы (левый берег Киева) до Львова сегодня в 13:00, рейс Кривой Рог - Чоп в 15:00 и рейс Днепр - Львов в 19:00.

"При этом рейс 724 Харьков - Львов в 17:00 отменен из-за насыщенности рейсов из Харькова. Мы продолжаем следить за ситуацией на вокзалах и оперативно корректировать график эвакуационных поездов. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадки", - говорится в сообщении.

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