Рейс 724 Харьков - Львов в 17:00 отменен / фото УНИАН
"Укрзализныця" добавляет эвакуационные рейсы из городов, где сейчас наблюдается наибольший спрос пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Это, в частности, такие рейсы, как "Интерсити+" из Дарницы (левый берег Киева) до Львова сегодня в 13:00, рейс Кривой Рог - Чоп в 15:00 и рейс Днепр - Львов в 19:00.
"При этом рейс 724 Харьков - Львов в 17:00 отменен из-за насыщенности рейсов из Харькова. Мы продолжаем следить за ситуацией на вокзалах и оперативно корректировать график эвакуационных поездов. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадки", - говорится в сообщении.
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