На Донецкой железной дороге УЗ повреждена контактная сеть.

Из-за ракетной атаки России на Украину два из 70 рейсов "Укрзализницы" задерживаются на 30 минут и более.

Как сообщает пресс-служба УЗ, задержка поездов связана с обесточиванием отдельных участков.

В частности, задерживаются:

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№43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1:08);

№743/744 Киев – Львов (+0:46).

В связи с повреждениями контактной сети на Донецкой железной дороге УЗ организует пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев — Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом. Отправление из Краматорска ожидается с задержкой.

"Ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается подземными переходами", – говорится в сообщении.

Киевская кольцевая электричка курсирует четко по графику.

Ракетная атака 26 января:

По всей Украине утром была объявлена воздушная тревога. Враг бьет по Украине ракетами. В ряде областей произошли экстренные отключения электроэнергии.

Сообщается о прилетах в некоторых областях. Есть жертвы. В настоящее время атака продолжается.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

По состоянию на 23 января 2023 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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