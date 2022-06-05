Такие меры принимаются, чтобы помочь украинским беженцам и транспортным компаниям.

В Евросоюзе разрабатывают процедуру признания украинских водительских прав.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на правительство ФРГ.

"Европейская комиссия работает над соглашением о дорожном транспорте с Украиной, которое среди прочего предусматривает признание водительских прав и сертификатов квалификации для перевозки товаров", - говорится в сообщении.

Такие меры принимаются для того, чтобы помочь украинским беженцам и транспортным компаниям: многие из них нуждаются в водительских правах для работы.

Согласно действующему законодательству Германии, иностранцам из стран, не являющихся членами ЕС, но проживающих в ФРГ, разрешается использовать свои водительские права в течение шести месяцев. По истечении этого срока они должны обязательно оформить немецкое водительское удостоверение.

Как сообщал УНИАН, в Украине облегчили процедуру получения водительского удостоверения.

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