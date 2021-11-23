Украинские аэропорты могут получить право самостоятельно устанавливать размер ключевых сборов с авиакомпаний.
Об этом на форуме ассоциации "Аэропорты Украины" сообщил представитель команды поддержки реформ Мининфраструктуры Александр Лемешкин, сообщает Avianews.com.
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На данный момент сборы регулируются Мининфраструктуры.
Новые правила позволят воздушным воротам самостоятельно определять размер платы по четырем категориям: за взлет-посадку, обслуживание пассажира в терминале, сверхнормативную стоянку самолетов и сбор за безопасность.
Данная инициатива возникла в связи с присоединением Украины к соглашению об общем авиационном пространстве с Евросоюзом. Его также называют договором об открытом небе.
Соглашение предусматривает перевод украинской авиации на европейские стандарты. Автономия аэропортов в установлении сборов — один из таких стандартов.
По словам Лемешкина, подготовка и принятие необходимых документов со стороны правительства Украины и Мининфраструктуры для запуска нового принципа установления сборов займет 21 месяц.
Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС:
12 октября 2021 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве, которая будет способствовать удешевлению авиабилетов.
Подписание состоялось сегодня на 23-м саммите Украина-ЕС в Киеве.
Документ подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель и посол Республики Словения в Украине Томаж Менцин.