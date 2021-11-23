Новые правила позволят воздушным воротам самостоятельно определять размер платы по четырем категориям.

Украинские аэропорты могут получить право самостоятельно устанавливать размер ключевых сборов с авиакомпаний.

Об этом на форуме ассоциации "Аэропорты Украины" сообщил представитель команды поддержки реформ Мининфраструктуры Александр Лемешкин, сообщает Avianews.com.

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На данный момент сборы регулируются Мининфраструктуры.

Новые правила позволят воздушным воротам самостоятельно определять размер платы по четырем категориям: за взлет-посадку, обслуживание пассажира в терминале, сверхнормативную стоянку самолетов и сбор за безопасность.

Данная инициатива возникла в связи с присоединением Украины к соглашению об общем авиационном пространстве с Евросоюзом. Его также называют договором об открытом небе.

Соглашение предусматривает перевод украинской авиации на европейские стандарты. Автономия аэропортов в установлении сборов — один из таких стандартов.

По словам Лемешкина, подготовка и принятие необходимых документов со стороны правительства Украины и Мининфраструктуры для запуска нового принципа установления сборов займет 21 месяц.

Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС:

12 октября 2021 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве, которая будет способствовать удешевлению авиабилетов.

Подписание состоялось сегодня на 23-м саммите Украина-ЕС в Киеве.

Документ подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель и посол Республики Словения в Украине Томаж Менцин.

Автор: Елена Коваленко