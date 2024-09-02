Украинцы в августе установили рекордный показатель продаж новых легковушек за последние 32 месяца.

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 8,1 тысячи новых легковых авто. Относительно августа 2023 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что это рекордный показатель продаж новых легковушек за последние 32 месяца. Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка Toyota. Так, в августе 1248 новых авто марки Toyota пополнили украинский автопарк.

При этом на втором месте Renault - 738 авто. Третий результат у BMW - 633 автомобиля. Также в ТОП-5 попали Škoda с количеством в 538 автомобилей и Volkswagen - 483 авто. Титул бестселлера месяца сохранил за собой Renault Duster - 691 авто.

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"Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 47,3 тысячи новых легковых авто, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2023 г.", - добавили в "Укравтопроме".

Украинский рынок авто - последние новости

В июле 2024 года украинцы приобрели 6,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет.

В июле в Украине также зарегистрировали более 4,1 тысячи подержанных автомобилей из США. Так, 21% подержанных легковушек, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера были из Соединенных Штатов.

В течение июля украинцы приобрели почти 1,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 52% больше, по сравнению с июлем 2023 года. Из этого количества было 1121 новых авто и 261 подержанных автомобилей.

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