Абсолютным большинством легковых авто из Китая оказались электромобили.

В течение июля 2024 года украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, что на 52% больше, по сравнению с июлем 2023 года. Из этого количества было 1121 новых авто (+82%) и 261 подержанных автомобилей (-15%), сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что автомобили китайского происхождения охватили 17,5% июльского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля китайских авто составила 1,3%. При этом абсолютным большинством легковых авто из Китая были электромобили – 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

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Honda M-NV – 239 авто;

BYD Song Plus – 134;

Nissan Ariya – 118; Nissan Ariya – 118;

Volkswagen iD.4 – 87;

Zeekr 001 – 69.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

Nissan Ariya – 32 авто;

Volkswagen iD.4 – 28;

Honda M-NV – 25;

Tesla Model 3 – 15;

Polestar 2 – 12.

Украинский рынок авто – что известно

В июле украинский автопарк был пополнен почти на 2,4 тыс. гибридных легковых автомобилей, что на 56% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Наибольшим спросом в данном сегменте пользовалась Toyota RAV4.

В июле украинский автопарк также пополнили более 4,7 тыс. электромобилей. Так, спрос на машины на аккумуляторных источниках питания тогда вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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