Доля электрических машин в этом сегменте составила 39% - практически столько же, сколько и бензиновых авто.

В июле украинцы приобрели 6,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

В прошлом месяце свою первую регистрацию в нашей стране прошли 20 тысяч легковушек с пробегом. Таким образом, доля автомобилей возрастом до 5 лет равнялась 31% от этого количества.

Лидерство в данном сегменте импортируемых авто удерживают бензиновые автомобили - на них пришлось 40%. Впрочем, электрические приблизились к ним почти вплотную (39%). Далее ожидаемо идут дизельные (9%) и гибридные авто (8%), а также автомобили с ГБО (4%).

Видео дня

Наиболее популярные модели в этом сегменте:

Tesla Model Y - 418 единиц;

Tesla Model 3 - 341;

Mazda CX-5 - 201;

Nissan Rogue - 197;

Hyundai Kona - 188;

Volkswagen Tiguan - 168;

Nissan LEAF - 155;

Kia Niro - 144;

Jeep Compass - 130;

Chevrolet Bolt - 121.

Подержанные авто - советы экспертов

Ранее автомобильный специалист Алекс Роббинс назвал модель подержанного авто, которую лучше не покупать. Он советует избегать Citroen DS 4, который выпускали между 2015 и 2019 годами. Среди недостатков этого авто - плохие задние сиденья, проблемы с двигателем, а также недостаточная управляемость.

В то же время, другой эксперт посоветовал три надежных подержанных автомобиля, которые можно купить за относительно небольшую цену. В частности, он советует обратить внимание на небольшой городской автомобиль Toyota Aygo.

Вас также могут заинтересовать новости: