В июле украинцы приобрели 6,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.
В прошлом месяце свою первую регистрацию в нашей стране прошли 20 тысяч легковушек с пробегом. Таким образом, доля автомобилей возрастом до 5 лет равнялась 31% от этого количества.
Лидерство в данном сегменте импортируемых авто удерживают бензиновые автомобили - на них пришлось 40%. Впрочем, электрические приблизились к ним почти вплотную (39%). Далее ожидаемо идут дизельные (9%) и гибридные авто (8%), а также автомобили с ГБО (4%).
Наиболее популярные модели в этом сегменте:
- Tesla Model Y - 418 единиц;
- Tesla Model 3 - 341;
- Mazda CX-5 - 201;
- Nissan Rogue - 197;
- Hyundai Kona - 188;
- Volkswagen Tiguan - 168;
- Nissan LEAF - 155;
- Kia Niro - 144;
- Jeep Compass - 130;
- Chevrolet Bolt - 121.
Подержанные авто - советы экспертов
Ранее автомобильный специалист Алекс Роббинс назвал модель подержанного авто, которую лучше не покупать. Он советует избегать Citroen DS 4, который выпускали между 2015 и 2019 годами. Среди недостатков этого авто - плохие задние сиденья, проблемы с двигателем, а также недостаточная управляемость.
В то же время, другой эксперт посоветовал три надежных подержанных автомобиля, которые можно купить за относительно небольшую цену. В частности, он советует обратить внимание на небольшой городской автомобиль Toyota Aygo.