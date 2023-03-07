С начала года на украинскую регистрацию перешли почти 25 тысяч таких автомобилей.

В феврале украинский автопарк пополнили 13,5 тысяч ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек. Это на 54% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Ассоциация украинских автомобилестроителей "Укравтопром", самым популярным автомобилем среди ввезенных легковых авто остается Renault Megane. В течение февраля на украинские номера перешли 1 тыс. 49 авто этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf - 925 единиц. На третьем месте Skoda Octavia - 710 единиц.

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Также в топ-5 месяца вошли Volkswagen Passat - 657 и Ford Focus - 360 единиц.

Отмечается, что средний возраст б/у авто, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Audi A4 1995 года выпуска.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 25 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что в 3,7 раза больше реализации новых машин за тот же период", - добавили в ассоциации.

Автомобильный рынок в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в январе украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. ввезенных из-за границы легковых авто, которые были в использовании.

В феврале украинцы приобрели более 2,7 тысяч новых легковушек. По сравнению с февралем 2022 года, рынок новых легковвых авто уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года - на 8%.

Между тем, рынок новых электромобилей в Украине в феврале вырос втрое, а по сравнению с результатом января этого года - прибавил 40%. Бестселлером на рынке новых электрических авто снова стал Volkswagen ID.4.

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