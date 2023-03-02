В десятке бестселлеров февраля только кроссоверы и внедорожник.

"Укравтопром" составил топ-10 моделей легковушек, пользовавшихся наибольшим спросом на февральском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автомобилепроизводителей в Telegram.

В "Укравтопроме" напомнили, что в прошлом месяце в Украине было зарегистрировано более 2,7 тыс. новых легковых авто.

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Отмечается, что все позиции принадлежат кроссоверам (два из которых – полностью электрические модели) и внедорожнику.

На первом месте среди самых популярных авто в Украине за февраль 2023 года - Renault Duster - 174 ед., далее идут Suzuki Vitara - 132 ед.; Volkswagen ID.4 - 120 ед., Hyundai Tucson - 113 ед., Mercedes-Benz GLE - 103 ед., Mazda CX5 - 96 ед., BMW X7 - 67 ед., Dongfeng-Honda M-NV - 64 ед., Toyota Land Cruiser Prado - 60 ед. и закрывает десятку Toyota RAV-4 - 60 ед.

Война в Украине и рынок автомобилей

В январе 2023 года украинский автопарк пополнился почти на 1,3 тыс. электромобилей. В январе украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, которые были в пользовании.

Кроме того, в январе 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тыс. новых легковых автомобилей. Было было зарегистрировано более 700 новых коммерческих грузовых и спецавтомобилей.

Украинцы в феврале приобрели более 2,7 тысяч новых легковушек. По сравнению с февралем 2022 года, рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года - на 8%.

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