В июне продажи коммерческих автомобилей выросли по сравнению с прошлым годом почти вдвое - до 1,5 тыс. авто.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в июне 2021 года, по сравнению с июнем 2020 года, вырос почти вдвое и составил 1 тыс. 449 авто, что является лучшим результатом июня за последние 8 лет.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром» на своем сайте.

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Лучший результат месяца продемонстрировала французская марка Renault, которая в пять раз превзошла свой прошлогодний показатель, реализовав 535 новых авто.

Итальянская марка Fiat заняла второе место, добавив в продажах 6% и закончив месяц с показателем 125 зарегистрированных машин.

На третьем месте французская марка Peugeot, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился на 43% и составил 110 единиц.

Четвертый результат у белорусской марки МАЗ, регистрации автомобилей этой марки выросли в годовом исчислении на 14%, до 73 штук.

Замыкает лидерскую пятерку рынка новых коммерческих авто июня также французская марка Citroen, в зачете которой 66 зарегистрированных авто (+78%).

Предыдущие показатели

Всего с начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 6,6 тыс. новых машин, это на 62% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократился на 6% и составил более 11,5 тыс. авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: Павел Степанец